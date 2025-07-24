В аэропорту Грозного ввели временные ограничения

В аэропорту Грозного введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно официальному сообщению, меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности полётов. При этом конкретные причины введения ограничений не уточняются.
В Росавиации подчеркнули, что ограничения касаются как вылетов, так и прилётов, и будут действовать до особого распоряжения.
Ранее временные ограничения на выпуск самолётов действовали в воздушной гавани Сочи. Мера была введена в рамках обеспечения безопасности полётов.