Временные ограничения ввели в аэропорту Грозного из-за опасности атаки БПЛА

Аэропорт Грозного, одного из крупнейших городов Северного Кавказа, ограничили на работу. Меры безопасности действуют с 03:11 по Москве. Такими данными поделились в пресс-службе Росавиации.
Временные ограничения связаны с действующей в регионе опасностью атаки БПЛА. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов.
«Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в уведомлении Росавиации.
Ранее на работу ограничили аэропорт Сочи. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала авиарейсы. К 03:05 24 июля ограничения сняли. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Введенные временные ограничения на полеты действовали с 23:08 23 июля.