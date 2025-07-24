Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения ввели в аэропорту Грозного из-за опасности атаки БПЛА

Ночью 24 июля на работу ограничили аэропорт Грозного.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Грозного, одного из крупнейших городов Северного Кавказа, ограничили на работу. Меры безопасности действуют с 03:11 по Москве. Такими данными поделились в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения связаны с действующей в регионе опасностью атаки БПЛА. Меры приняты для обеспечения безопасности перелетов.

«Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в уведомлении Росавиации.

Ранее на работу ограничили аэропорт Сочи. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала авиарейсы. К 03:05 24 июля ограничения сняли. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Введенные временные ограничения на полеты действовали с 23:08 23 июля.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше