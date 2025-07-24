Нововведения для водителей: сколько теперь нужно будет заплатить за получение прав

«По сути, услуга сегодня предоставляется автомобилистам по цене существенно ниже ее реальной себестоимости. С тех пор как был установлен действующий тариф, практически все сферы жизни подорожали. Поэтому текущее повышение следует рассматривать как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем», — подытожил эксперт.