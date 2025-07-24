Нововведения для водителей: сколько теперь нужно будет заплатить за получение прав

С 1 сентября 2025 года в РФ в два раза вырастут пошлины за выдачу водительских прав. Об этом РИА Новостям рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», глава рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«С 1 сентября пошлины за выдачу национального водительского удостоверения вырастут в два раза: до 4 тысяч рублей за пластиковую карту и до 6 тысяч рублей за удостоверение нового образца», — цитирует слова спикера агентство.
Размер данной госпошлины не пересматривался с 2015 года, несмотря на то, что официальная инфляция за этот период превысила 100%, подчеркивает Шкуматов.
«По сути, услуга сегодня предоставляется автомобилистам по цене существенно ниже ее реальной себестоимости. С тех пор как был установлен действующий тариф, практически все сферы жизни подорожали. Поэтому текущее повышение следует рассматривать как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем», — подытожил эксперт.
Спикер также напомним, что россиянам нужно обновлять водительские удостоверения раз в 10 лет.
Как KP.RU писал ранее, в ГД провели предварительное обсуждение законопроекта, направленного на усиление роли ГИБДД в мониторинге состояния здоровья водительского состава. Основное нововведение — создание механизма принудительного лишения прав при выявлении опасных медицинских ограничений.