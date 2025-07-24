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Одного из лидеров РДК Кирющенко объявили в международный розыск

Кирющенко является фигурантом дела об участии в террористической организации и призывах к терроризму.

Источник: Аргументы и факты

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Василий Кирющенко** объявлен в международный розыск, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Он является фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). По первой статье грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, по второй — до 5 лет.

«Был сначала объявлен в межгосударственный, а затем — в международный розыск», — уточнил представитель правоохранительных органов, которого цитирует ТАСС.

Следователи добиваются заочного ареста Кирющенко. Он считается одним из идеологов РДК.

Напомним, 13 июля появилась информация о том, что Василий Кирющенко объявлен в РФ в федеральный розыск. Он является сыном режиссёра Алексея Кирющенко, снявшего сериал «Моя прекрасная няня».

* Организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских.

** Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.