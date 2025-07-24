Одного из лидеров РДК Кирющенко объявили в международный розыск

Он является фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и о призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). По первой статье грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, по второй — до 5 лет.