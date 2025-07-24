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С 2026 года в РФ изменится срок оплаты услуг ЖКХ: названа новая дата

В ГД предупредили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Крайний срок оплаты ЖКУ изменится с марта 2026 года. Россиян предупредили, что дату перенесут с 10-го на 15-е число месяца. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Сергей Колунов, цитирует РИА Новости.

Он объяснил, что решение обусловлено днем зачисления зарплаты. Так, отметил депутат, многим россиянам получка приходит 12-го или 15-го числа. Перенос также полезен для управляющих компаний, добавил парламентарий.

«Перенос на пять дней создаст дополнительное удобство и для граждан, и для УК, и для ресурсоснабжающих организаций», — заключил Сергей Колунов.

В Госдуме, кроме того, предложили рассмотреть возможность упрощения выплат компенсаций за неудобства, связанные с отменами и переносами авиарейсов. Инициатива относится к ситуациям, вызванным внешними угрозами.