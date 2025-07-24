FT: Макрон подал в суд на американского блогера, назвавшую его жену мужчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит подали иск в суд на журналистку и блогера из Соединенных Штатов Кэндис Оуэнс, назвавшую супругу французского лидера мужчиной. Об этом написало британское издание Financial Times (FT).
Иск был подан в американском штате Делавэр. Макроны в нем обвиняют блогера в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из которых является утверждение о том, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Оуэнс также говорила, что Макрон и его супруга — кровные родственники, а сам президент Франции является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».
Отмечается, что журналистка отказывалась опровергнуть клевету в адрес Макронов. Поэтому обращение в суд стало для них единственным способом отстоять свою честь и достоинство. Их адвокат Томас Клэр сообщил, что глава Франции с женой готовы приехать в Делавэр, чтобы лично присутствовать на суде.
В публикации подчеркнули, что Макронам предстоит столкнуться с юридическими трудностями, так как американские законы о клевете требуют от публичных лиц доказать злой умысел ответчика, передает РБК.
Брижит Макрон «опустошена» из-за решения суда по «трансгендерному»* делу журналистки Наташи Рей, сообщили 17 июля в Daily Mail.
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