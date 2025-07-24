FT: Макрон подал в суд на американского блогера, назвавшую его жену мужчиной

Иск был подан в американском штате Делавэр. Макроны в нем обвиняют блогера в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из которых является утверждение о том, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Оуэнс также говорила, что Макрон и его супруга — кровные родственники, а сам президент Франции является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».