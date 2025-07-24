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Сийярто: Венгрия не поставляла и не станет поставлять оружие Украине

Будапешт не хочет быть вовлечённым в украинский конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Венгерская сторона никогда не поставлял и не станет поставлять оружие Вооружённым силам Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он уточнил, что Будапешт не хочет быть вовлечённым в украинский конфликт.

«Венгрия — страна, которая никогда не поставляла оружие Украине, и мы не будем поставлять Украине оружие в будущем. Пока наше правительство находится у власти, наша цель — чтобы Венгрия оставалась вне этого конфликта и не была в него вовлечена», — сказал Сийярто в интервью агентству ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что венгерская сторона «не станет выделять никакие финансовые ресурсы для поставки вооружений Киеву». Венгрия и не участвует в помощи, которую оказывают Украине государства Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Сийярто ответил на угрозы Зеленского в адрес Венгрии. Он заявил, что венгерская сторона не поддержит вступление Украины в ЕС, несмотря на угрозы со стороны Зеленского.