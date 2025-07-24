Сийярто: Венгрия не поставляла и не станет поставлять оружие Украине

«Венгрия — страна, которая никогда не поставляла оружие Украине, и мы не будем поставлять Украине оружие в будущем. Пока наше правительство находится у власти, наша цель — чтобы Венгрия оставалась вне этого конфликта и не была в него вовлечена», — сказал Сийярто в интервью агентству ТАСС.