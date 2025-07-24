Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Германии Вадефуль: Украина сможет оказывать влияние на территорию РФ

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль высказался, что Украина будет иметь возможность «оказывать влияние» на территорию Российской Федерации, но отказался раскрывать подробности своих слов.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль высказался, что Украина будет иметь возможность «оказывать влияние» на территорию Российской Федерации, но отказался раскрывать подробности своих слов.

— Украина имеет право защищаться от атак РФ. Для этого она также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию, — заявил он в интервью изданию Zeit, комментируя возможность поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

Вадефуль отметил, что Taurus — «технически непростая» система вооружений, поэтому он с осторожностью комментирует вопрос ее передачи. При этом поставки Киеву новых систем вооружений осложняют не финансовые затруднения, а проблемы доступности и производства новых систем, добавил министр, передает РБК.

ФРГ окажется напрямую вовлечена в военный конфликт с РФ в случае передачи Украине ракет Taurus. Москва будет вправе дать Берлину решительный ответ, заявила 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, немецкая сторона может тайно помогать налаживать сборку боевых снарядов на украинских военных заводах.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше