Глава МИД Германии Вадефуль: Украина сможет оказывать влияние на территорию РФ

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль высказался, что Украина будет иметь возможность «оказывать влияние» на территорию Российской Федерации, но отказался раскрывать подробности своих слов.
— Украина имеет право защищаться от атак РФ. Для этого она также будет иметь возможность оказывать влияние на российскую территорию, — заявил он в интервью изданию Zeit, комментируя возможность поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus.
Вадефуль отметил, что Taurus — «технически непростая» система вооружений, поэтому он с осторожностью комментирует вопрос ее передачи. При этом поставки Киеву новых систем вооружений осложняют не финансовые затруднения, а проблемы доступности и производства новых систем, добавил министр, передает РБК.
ФРГ окажется напрямую вовлечена в военный конфликт с РФ в случае передачи Украине ракет Taurus. Москва будет вправе дать Берлину решительный ответ, заявила 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, немецкая сторона может тайно помогать налаживать сборку боевых снарядов на украинских военных заводах.