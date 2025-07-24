Роспотребнадзор предупредил, в каких водоемах Иркутской области опасно купаться

Специалисты регулярно проверяют качество воды в местах, где любят отдыхать летом жители Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, результаты лабораторных анализов не радуют — в десяти водоемах категорически нельзя купаться. Так, в список, где обнаружены опасные бактерии, попали: