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Роспотребнадзор предупредил, в каких водоемах Иркутской области опасно купаться

В 10 водоемах Иркутской области купание опасно для здоровья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты регулярно проверяют качество воды в местах, где любят отдыхать летом жители Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, результаты лабораторных анализов не радуют — в десяти водоемах категорически нельзя купаться. Так, в список, где обнаружены опасные бактерии, попали:

— Братское водохранилище (заливы «Аэропорт» и «Каткон» возле Усть-Уды, пляж).

— в Осинском районе залив Братского водохранилища (район оздоровительного лагеря), берег водохранилища в селе Бильчар и «Нукурик».

— озеро Александровское и река Ида в поселке Бохан.

— Река Ангара в Боханском районе и поселке Качуг.

Подтверждено, что там качество воды несоответствует нормам. Водоем должен иметь разрешение от санитарных служб, подтверждающее, что он соответствует всем нормам и безопасен для здоровья людей.