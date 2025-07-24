Роспотребнадзор предупредил, в каких водоемах Иркутской области опасно купаться

Специалисты регулярно проверяют качество воды в местах, где любят отдыхать летом жители Иркутской области. Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, результаты лабораторных анализов не радуют — в десяти водоемах категорически нельзя купаться. Так, в список, где обнаружены опасные бактерии, попали:
— Братское водохранилище (заливы «Аэропорт» и «Каткон» возле Усть-Уды, пляж).
— в Осинском районе залив Братского водохранилища (район оздоровительного лагеря), берег водохранилища в селе Бильчар и «Нукурик».
— озеро Александровское и река Ида в поселке Бохан.
— Река Ангара в Боханском районе и поселке Качуг.
Подтверждено, что там качество воды несоответствует нормам. Водоем должен иметь разрешение от санитарных служб, подтверждающее, что он соответствует всем нормам и безопасен для здоровья людей.