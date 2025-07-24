Новый комплекс реабилитации диких животных появится в Хабаровском крае

Площадку для строительства уже определили — комплекс разместится в Хабаровском районе. Как сообщил Константин Чуйченко, возведение центра начнётся в ближайшее время. В нём будут содержаться не только амурские тигры, но и другие животные, оказавшиеся в бедственном положении или пострадавшие от взаимодействия с человеком.