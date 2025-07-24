Новый комплекс реабилитации диких животных появится в Хабаровском крае

В Хабаровском крае построят комплекс реабилитации диких животных. Работы пройдут при участии Центра «Амурский тигр». Об этом шла речь на встрече губернатора Дмитрия Демешина и главы Минюста РФ Константина Чуйченко, который возглавляет наблюдательный совет центра, передаёт пресс-служба правительства края.
Площадку для строительства уже определили — комплекс разместится в Хабаровском районе. Как сообщил Константин Чуйченко, возведение центра начнётся в ближайшее время. В нём будут содержаться не только амурские тигры, но и другие животные, оказавшиеся в бедственном положении или пострадавшие от взаимодействия с человеком.
Кроме того, Центр «Амурский тигр» профинансирует строительство третьей природоохранной станции в регионе. Ранее поддержка организации уже позволила создать две такие базы, построить жилой дом для специалистов, а также передать им оборудование и технику.
«Совместная работа Центра и властей Хабаровского края приносит ощутимые результаты. Сегодня в крае живут около 160 амурских тигров. Регион выполняет все международные обязательства по сохранению популяции», — отметил Демешин.
Константин Чуйченко подтвердил, что Центр «Амурский тигр» продолжит сотрудничество с регионом. Особое внимание будет уделено защите редких видов животных и природных территорий.