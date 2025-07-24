В России создадут стелс-беспилотник «Илья Муромец» для эвакуации раненых

В России создадут беспилотник для эвакуации раненых.
Российские инженеры разрабатывают невидимый тяжелый беспилотник «Илья Муромец» для экстренной эвакуации тяжелораненых бойцов с поля боя. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
«Мы работаем над проектом тяжелой воздушной платформы коптерного типа “Илья Муромец” с грузоподъемностью 100 кг, предназначенной для экстренной эвакуации тяжелораненых. В ходе эвакуации стабилизированных раненых планируется размещать в контейнерах из композитных материалов, оборудованных системами жизнеобеспечения. Аналогичные контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне СВО для транспортировки раненых в безопасное место», — рассказал Братеньков ТАСС.
Он уточнил, что для снижения вероятности поражения беспилотника средствами противника на аппарате планируется использовать стелс-технологии и специальное полимерное покрытие, эффективность которого проверят в ходе испытательных полетов перед радарами. Также инженеры намерены внедрить инерциальные навигационные системы для работы дрона в условиях радиоэлектронной борьбы и обеспечения огибания рельефа на маршруте. Это, по словам Братенькова, повысит безопасность и эффективность эвакуаций в современных условиях.