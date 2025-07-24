В РФ призвали обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом

Общественники обратили внимание на многочисленные жалобы граждан, недовольных уровнем комфорта в многоквартирных домах из-за плохой звукоизоляции. По их мнению, причинами плохой звукоизоляции являются использование дешёвых материалов, таких как пеноблоки или газосиликат, а также некачественная звукоизоляция стыков и швов. Всё это приводит к образованию «звуковых мостиков», через которые проникает шум. Курбаков также отмечает, что особенно остро данная проблема затрагивает семьи с детьми, молодые пары, а также граждан, нуждающихся в полноценном отдыхе.