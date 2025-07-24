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«Не всех обследуют»: Онищенко не исключил распространение нового штамма COVID-19

Действительный член Российской академии наук Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о росте числа людей, заразившихся новым штаммом COVID-19 «Стратус».

Действительный член Российской академии наук Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о росте числа людей, заразившихся новым штаммом COVID-19 «Стратус». Подробностями он поделился в ходе беседы с ТАСС.

«Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют… Что касается вирулентности, то есть тяжести течения, то он умеренный», — объяснил Геннадий Онищенко корреспонденту ТАСС.

Специалист также добавил, что помимо штамма «Стратус» сейчас распространены и многие другие субтипы коронавируса, о которых не известно широкой общественности. Главный эпидемиолог РФ подчеркнул, что в настоящее время отсутствуют какие-либо причины объявлять ограничения в связи с COVID-19.

Тем не менее Геннадий Онищенко призвал россиян не забывать о профилактике гриппа предстоящей осенью, штаммы которого сейчас являются более актуальной проблем.

Сообщения о росте заболеваемости «Стратусом» поступили днем ранее. На данный момент известно, что более 50 процентов заболевших приходится на Москву.