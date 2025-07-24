«Не всех обследуют»: Онищенко не исключил распространение нового штамма COVID-19

Специалист также добавил, что помимо штамма «Стратус» сейчас распространены и многие другие субтипы коронавируса, о которых не известно широкой общественности. Главный эпидемиолог РФ подчеркнул, что в настоящее время отсутствуют какие-либо причины объявлять ограничения в связи с COVID-19.