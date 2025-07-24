Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли, в каких регионах летом пригодится одежда с УФ-фильтрами

Дерматовенеролог Минкина: одежда с УФ-фильтрами пригодится на юге России.

Источник: Комсомольская правда

Современная одежда с ультрафиолетовой защитой — это не только модный тренд, но и способ сохранить здоровье кожи. Использовать их стоит и в некоторых регионах России. Об этом KP.RU рассказала Оксана Минкина, заместитель декана Лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, дерматовенеролог.

— Одежда и головные уборы из специальных тканей с высоким UPF (UV protective factor) стали дополнительным удобным способом сохранить здоровье кожи даже для тех, кто забывает или использует накожные санскрины неправильно, — отметила специалист.

По словам Минкиной, чаще всего самый опасный УФИ фиксируют в странах, которые расположены близко к экватору. Однако в южных регионах России также следует обращать внимание на показатели.

— При путешествиях по России, особенно в пределах Северо-Кавказского и Южного федерального округа, также следует обращаться к прогнозу погоды и уточнять, какой индекс ультрафиолета ожидается. Чтобы можно было подстраховаться, — подчеркнула врач.

Такие вещи особенно подойдут тем, кто много времени проводит на солнце — на пляже, в горах, на прогулках. Это могут быть легкие купальники, костюмы для водного спорта, кепки и накидки.