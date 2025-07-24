В Госдуме предложили убрать алкомаркеты из жилых домов

Политик отметил, что власти некоторых российских регионов проявили инициативу и приняли решение о полном запрете или ограничении продажи алкоголя в жилых домах на региональном уровне. Среди них, по его словам, Чукотка, Калмыкия, Ингушетия, Приморский край, ряд других регионов, и положительный результат там был получен довольно быстро, что привело к сокращению жалоб жителей на нарушения санитарных норм и правил общественного порядка, «а значит ситуация нормализовалась».