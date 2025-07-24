Десятки тысяч учителей могут перестать быть востребованными

Из-за существенного сокращения числа детей в ближайшие годы резко уменьшится потребность в учителях начальных классов. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на исследование профсоюза «Учитель».
По расчетам аналитиков, в этом учебном году количество первоклассников сократится примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом. В целом же число учеников начальной школы с 1 сентября уменьшится на 346,7 тысячи.
В последующие годы снижение численности детей в начальных классах будет происходить еще быстрее. Так, в 2026/27 учебном году в первый класс пойдут на 429,7 тысячи детей меньше, чем в предыдущем, а в 2027/28 — еще на 411 тысяч меньше.
Эти показатели указывают на то, что за ближайшие три года число учителей начальной школы может сократиться на 58,8 тысячи человек. Часть педагогов после повышения квалификации сможет перейти работать в среднюю школу, однако с 2028 года там также ожидается снижение числа учеников.
15 июля глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил сократить срок обучения в российской школе до 8 или 10 лет. По его мнению, это поспособствует снижению среднего возраста рождения первого ребенка в стране.
Ранее в зоне СВО погиб общавшийся с Путиным учитель ОБЖ.