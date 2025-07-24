Десятки тысяч учителей могут перестать быть востребованными

В последующие годы снижение численности детей в начальных классах будет происходить еще быстрее. Так, в 2026/27 учебном году в первый класс пойдут на 429,7 тысячи детей меньше, чем в предыдущем, а в 2027/28 — еще на 411 тысяч меньше.