Железнодорожные митинги: власти Румынии выделяют недостаточное количество средств для обновления поездов

Из-за нехватки инвестиций средняя скорость пассажирских поездов в Румынии замедлилась до 44 км/ч, а грузовых и вовсе до 17 км/ч. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национальной федерации коммерческого ж/д движения страны.
Перед зданием правительство сотрудники ж/д, а также представители профсоюзов уже устроили протесты, требуя не сокращать дефицит государственного бюджета за счет перевозчиков. Отмечается, что власти Румынии еще ни разу не выделял достаточное количество денег для обновления подвижных составов, а также на развитие, компенсации и техобслуживание.
«Эта реальность — результат практически полного отсутствия инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. Ситуация драматична и конец очень близок. Госоператор CFR Calatori никоим образом не защищен правительством в ущерб частным операторам», — рассказывают митингующие.
Как KP.RU писал ранее, самая долгая автомобильная пробка длилась 12 дней и растянулась на 100 км. Произошло это в 2010 году Китае. Автомобили застряли на шоссе, ведущем от границы с Монголией к Пекину.