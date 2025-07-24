Железнодорожные митинги: власти Румынии выделяют недостаточное количество средств для обновления поездов

Перед зданием правительство сотрудники ж/д, а также представители профсоюзов уже устроили протесты, требуя не сокращать дефицит государственного бюджета за счет перевозчиков. Отмечается, что власти Румынии еще ни разу не выделял достаточное количество денег для обновления подвижных составов, а также на развитие, компенсации и техобслуживание.