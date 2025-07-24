Врач назвала сколько по времени нужно чистить зубы

Для наилучшего результата и безопасности эмали и десен, чистка зубов должна длиться от двух до пяти минут. Об этом врач-гигиенист Инна Гришина рассказала в беседе с NEWS.ru.
— Если не придерживаться этого интервала, то не получится полностью удалить налет с эмали и убрать остатки пищи. Если же чистить зубы долго, то десны можно поранить, — уточнила специалист.
Тем, кто страдает пародонтитом, чьи десна отличаются повышенной чувствительностью и могут кровоточить, нужно быть аккуратным в гигиене полости рта. Также важно завершать процедуру чистки зубов — ополаскиванием во время минуты.
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