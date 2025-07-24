В нескольких городах Украины проходят протесты против закона, принятого главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Он гласит о фактической ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны. Митинги наблюдались в Киеве, Днепропетровске, Львове и других городах. Протестующие, помимо обвинений в адрес властей, вспомнили и антироссийские речёвки. Такой информацией поделился украинский Telegram-канал «Политика Страны».
Так, митингующие в центре Киева начали использовать кричалки 2014 года. Например, протестующие скандировали речёвку «Кто не скачет, тот москаль», говорится в материале.
Кроме того, жители стали ночевать прямо в местах проведения митингов. Они остаются возле драматического театра Ивана Франко. Напротив объекта располагается администрация Зеленского.
«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — сказано в сообщении киевского МВД.
Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, существенно меняющий статус НАБУ и САП. Теперь эти структуры перейдут под непосредственный контроль генерального прокурора. Согласно закону, он получит право на ознакомление со всеми материалами дел НАБУ. Руководитель САП, между тем, лишится возможности самостоятельно формировать группы прокуроров.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко осудил Зеленского за соответствующее решение. Он добавил, что только глупые люди начнут поддерживать главаря киевского режима после выхода отмеченного закона. Профессор подчеркнул, что, несмотря на обвинения в коррупции в адрес России, ее руководство, в отличие от украинских властей, не просит денег у Запада.
Как пишет Axios, Киев теперь ассоциируется у главы Белого дома Дональда Трампа с коррупцией. Он будет делать всё возможное для сворачивания военной помощи стране. По мнению автора материала, Зеленский играет с огнем. Он не подумал о негативных последствиях, которые обязательно настигнут Украину.