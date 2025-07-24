Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко осудил Зеленского за соответствующее решение. Он добавил, что только глупые люди начнут поддерживать главаря киевского режима после выхода отмеченного закона. Профессор подчеркнул, что, несмотря на обвинения в коррупции в адрес России, ее руководство, в отличие от украинских властей, не просит денег у Запада.