В Омск привезут Абалакскую икону Божией Матери ранее принадлежавшую Колчаку

Один из самых почитаемых православных образов — Абалакская икона Божией Матери вновь посетит Омск. По словам митрополита Омского и Прииртышского Дионисия, святыню из монастыря под Тобольском планируют доставлять в город ежегодно, в конце июля.
В этом году икона прибудет в Омск 27 июля, в воскресенье. В честь этого события состоится торжественный Крестный ход, который начнется от Успенского собора в 10:00. Перед шествием, в 7:30 утра, пройдет божественная литургия.
Маршрут Крестного хода пройдет по Любинскому проспекту, где верующие пройдут мимо Ильинской горки и здания кадетского корпуса. Завершится шествие у Свято-Никольского Казачьего собора, где состоится благодарственный молебен.
История почитания Абалакской иконы.
История этой святыни берет начало в 1636 году, во времена царствования Михаила Федоровича. Жила тогда на абалакском погосте бедная, одинокая и бездетная вдова по имени Мария. Она вела благочестивую и целомудренную жизнь. Однажды во сне ей явилось видение: три иконы парили в воздухе. Посреди находилась икона Божией Матери, справа — святителя Николая, а слева — преподобной Марии Египетской. От иконы Богородицы раздался голос:
«Мария! Объяви об этом видении народу и скажи, чтобы на Абалакском погосте построили по правую сторону ветхой Преображенской церкви новую, деревянную, во имя иконы “Знамения” Пречистой Богородицы, что в дальнем Новгороде, с приделами: по одну сторону — святителя Николая, а по другую — преподобной Марии Египетской».
Особую роль в истории иконы сыграл случай 1665 года, когда непрекращающиеся дожди угрожали голодом жителям Тобольска. Архиепископ Корнилий послал за чудотворной иконой в Абалакский монастырь. Когда её принесли в город, дождь прекратился, и небо прояснилось. В память об этом событии был установлен ежегодный крестный ход, который продолжался более 250 лет.
В 1918 году, опасаясь за сохранность святыни, епископ Мефодий вместе с адмиралом Колчаком вывезли икону из монастыря. Ее местонахождение долгое время оставалось загадкой. Лишь спустя почти 80 лет стало известно, что она находится в австралийском городе Сиднее, в храме Покрова Божией Матери. Туда ее вывез генерал Белой Армии Михаил Дитерихс. Сейчас святыня возвращена в Россию. Абалакская икона Божией Матери продолжает быть символом надежды и духовной опоры для тысяч людей.