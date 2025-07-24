В Омск привезут Абалакскую икону Божией Матери ранее принадлежавшую Колчаку

В 1918 году, опасаясь за сохранность святыни, епископ Мефодий вместе с адмиралом Колчаком вывезли икону из монастыря. Ее местонахождение долгое время оставалось загадкой. Лишь спустя почти 80 лет стало известно, что она находится в австралийском городе Сиднее, в храме Покрова Божией Матери. Туда ее вывез генерал Белой Армии Михаил Дитерихс. Сейчас святыня возвращена в Россию. Абалакская икона Божией Матери продолжает быть символом надежды и духовной опоры для тысяч людей.