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В аэропорту Грозного сняты временные ограничения

Запрет на прием и выпуск воздушных судов вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Грозного сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом ранним утром четверга, 24 июля, заявил представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Грозный (Северный). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в опубликованном посте.

Запрет на прием и выпуск воздушных судов вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Для обсуждения всех вопросов пассажиры могут обратиться к авиадиспетчеру или на стойку информации.

Напомним, что соответствующие ограничения в аэропорту Грозного были введены с 03:11 по московскому времени.

Как KP.RU писал ранее, аналогичный временный запрет вводился минувшим вечером среды, 23 июля, в аэропорту города Сочи.