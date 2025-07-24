В аэропорту Грозного сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом ранним утром четверга, 24 июля, заявил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Грозный (Северный). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в опубликованном посте.
Запрет на прием и выпуск воздушных судов вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Для обсуждения всех вопросов пассажиры могут обратиться к авиадиспетчеру или на стойку информации.
Напомним, что соответствующие ограничения в аэропорту Грозного были введены с 03:11 по московскому времени.
Как KP.RU писал ранее, аналогичный временный запрет вводился минувшим вечером среды, 23 июля, в аэропорту города Сочи.