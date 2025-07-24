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Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки БПЛА

Плишкин: в Сириусе запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Власти Сириуса запустили горячую линию после отражения атаки беспилотников, об этом сообщил глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

Плишкин в ночь на четверг сообщал о работе ПВО в Сириусе на фоне опасности атаки беспилотников. Позднее он же сообщил о попадании по нефтебазе, при этом информации о пострадавших не было. Опасность атаки БПЛА отменили в Сириусе в 3.10 мск.

«Друзья, если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии: 8−862−445−55−03», — написал он.

Плишкин отметил, что медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно.

При этом оперштаб Краснодарского края в ночь на четверг сообщал о погибшей женщине в результате падения обломков БПЛА в Адлеровском районе Сочи, еще одна женщина получила тяжелые ранения — ее госпитализировали. Обе в момент падения обломков БПЛА были на улице. Кроме того, произошел пожар на территории гаражного кооператива, который потушили в 2.51 мск, пострадавших, предварительно, нет.

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