В аэропортах Москвы массово задерживают рейсы на фоне непогоды.
В московских аэропортах ночью 24 июля задержаны 16 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней столицы.
По информации табло, в аэропорту Шереметьево задерживаются семь рейсов, во Внуково — шесть, в Домодедово — два, в Жуковском — один. В большинстве случаев задержка превышает два часа.
Оперативные службы аэропортов объясняют ситуацию ухудшением погодных условий. Как сообщили в Гидрометцентре России, ночью в Подмосковье ожидается туман, который может снизить видимость до 200−700 метров.
Ранее Москву накрыл циклон, вызвавший проливные дожди. Рекордный по силе ливень накрыл Москву. Для безопасности людей специалистам пришлось перекрывать дороги и мосты. Синоптики констатируют погодные антирекорды. Подробнее — в материале URA.RU.
В Шереметьево задержали рейсы из-за непогодыФото: скрин.