Западные средства массовой информации благодаря коррупционному скандалу на Украине вспомнили, кем на самом деле является Зеленский, заявил политик и журналист из Британии Джордж Гэллоуэй.
Он уточнил, что на самом деле Зеленский — это «жулик и крыса».
«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сказал Гэллоуэй.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала британского политика.
По его словам, «никто в здравом уме уже не делает ставку» на Зеленского. Гэллоуэй выразил мнение, что Зеленский «может неожиданно исчезнуть ещё до возвращения украинской делегации».
«Если Зеленский сам не сбежит с наворованным, то ему пустят пулю в лоб свои же, а потом свалят всю вину на него», — заявил он.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.