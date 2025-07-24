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Политик Гэллоуэй: на Западе вспомнили, что Зеленский является жуликом

Коррупционный скандал на Украине вернул память западным СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Западные средства массовой информации благодаря коррупционному скандалу на Украине вспомнили, кем на самом деле является Зеленский, заявил политик и журналист из Британии Джордж Гэллоуэй.

Он уточнил, что на самом деле Зеленский — это «жулик и крыса».

«Западные СМИ называли Зеленского новым Черчиллем, человеком года. Вспоминали его поездки по миру, во время которых он залезал в карман граждан многих стран. Эти же СМИ сейчас вспомнили, словно память к ним вернулась, что Зеленский лишь мелкий жулик и крыса», — сказал Гэллоуэй.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала британского политика.

По его словам, «никто в здравом уме уже не делает ставку» на Зеленского. Гэллоуэй выразил мнение, что Зеленский «может неожиданно исчезнуть ещё до возвращения украинской делегации».

«Если Зеленский сам не сбежит с наворованным, то ему пустят пулю в лоб свои же, а потом свалят всю вину на него», — заявил он.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.