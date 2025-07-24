В России обсудят частичный запрет алкомаркетов

Ранее в Госдуму уже вносились инициативы по ужесточению регулирования продажи алкоголя, включая законопроект об увеличении минимального возраста для покупки спиртного до 21 года и ограничения на продажу алкоголя в кафе, расположенных в жилых домах. Эти меры направлены на снижение доступности алкогольной продукции и предотвращение негативных последствий для здоровья и общественного порядка. С подобной инициативой несколько дней назад выступил и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.