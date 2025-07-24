Сильный взрыв испугал жителей Люберец на улице, названной в честь Владлена Татарского

Жильцы ЖК в посёлке Мирный, пробудившись от резкого звука, сначала предположили, что инцидент связан с беспилотниками или разгерметизацией газового баллона на стройке неподалёку. Однако выглянув в окна, они заметили дым, исходящий с места происшествия. Сейчас жители планируют обратиться в полицию.