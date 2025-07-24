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Хирурги провели операцию на подростку на открытом сердце в Иркутске

Врачи диагностировали у него тяжелую патологию — недостаточность трикуспидального клапана, при котором кровь поступала обратно в правое предсердие.

Источник: Иркутская областная детская клиническая больница

В Иркутске прооперировали 16-летнего парня. Он два года страдал от одышки, слабости и хронической усталости. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Иркутской детской областной больницы.

Врачи диагностировали у него тяжелую патологию — недостаточность трикуспидального клапана, при котором кровь поступала обратно в правое предсердие, серьезно нарушая работу сердца. Операция проводилась с применением высокотехнологичного оборудования. Хирурги использовали аппарат искусственного кровообращения, а для восстановления функции клапана установили специальное опорное кольцо.

Операция прошла успешно, и сердце теперь работает правильно. Теперь сердце подростка работает правильно.