Опасные водные горки закрыли в Хабаровске

Водные горки в одном из хабаровских фитнес-центров стали недоступны для посещения, по крайней мере, до осени, пока организация не исправит найденные нарушения. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», аттракционы проверили специалисты краевого управления гостехнадзора после жалобы одного из посетителей.
На месте выяснилось, что документов, подтверждающих оценку безопасности водных горок, нет, также как и обязательной регистрации аттракциона.
— Данные обстоятельства препятствуют дальнейшему использованию водных горок, поскольку это представляет угрозу посетителям, детям и взрослым. В связи с чем до устранения таких нарушений работа водных аттракционов в фитнес-центре невозможна, — прокомментировал заместитель начальника управления государственного технического надзора главного управления госконтроля Дмитрий Привен.
Устранить выявленные упущения нужно до начала сентября. Или же придется демонтировать конструкции. Также возможно и привлечение к ответственности за недобросовестное отношение к эксплуатации аттракционов. Напомним, аттракцион будет считаться безопасным только после обязательной регистрации в гостехнадзоре и прохождения технического освидетельствования — его специализированные организации проводят минимум раз в год.
За нарушение требований грозит штраф (30−40 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей, от 300 до 600 тысяч рублей с возможной конфискацией — для юридических лиц).
В ведомстве также отметили, что по телефону