Опасные водные горки закрыли в Хабаровске

Устранить выявленные упущения нужно до начала сентября. Или же придется демонтировать конструкции. Также возможно и привлечение к ответственности за недобросовестное отношение к эксплуатации аттракционов. Напомним, аттракцион будет считаться безопасным только после обязательной регистрации в гостехнадзоре и прохождения технического освидетельствования — его специализированные организации проводят минимум раз в год.