«Готовы к началу переговоров о мире»: на Украине сделали новое заявление

По итогам третьего раунда прямых переговоров РФ и Украины глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Киев продолжает настаивать на полном прекращении огня на линии боевого фронта без каких-либо условий, несмотря на то, что ранее в Москвы подобные призывы расценивали как возможность перевооружения ВСУ.
«Мы готовы к прекращению огня сейчас и к началу переговоров о мире. Прекращение огня должно быть подлинным, это должно включать полное прекращение огня по гражданской и критической инфраструктуре», — сказал Умеров во время общения с журналистами после переговоров.
Напомним, что третий раунд прямых переговоров российской и украинской делегаций прошел 23 июля в турецком дворце Чираган. Встреча Москвы и Киева длилась около часа.
Как KP.RU писал ранее, по окончании личной встречи представители делегаций — Владимир Мединский и Рустам Умеров — вышли к прессе, чтобы рассказать о том, чего группы достигли во время этой встречи.