В Иркутской области два педагога попали в финал всероссийского конкурса «Первый учитель». Ими стали учитель школы № 4 Иркутска Юлия Гончарова и Диана Кушнир из 16-й школы Бирюсинска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.