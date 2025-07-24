В Иркутской области два педагога попали в финал всероссийского конкурса «Первый учитель». Ими стали учитель школы № 4 Иркутска Юлия Гончарова и Диана Кушнир из 16-й школы Бирюсинска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Всего более 120 педагогов начальных классов из 43 регионов приняли участие в заочном этапе конкурса.
— Финалистов ждут не менее ответственные и волнительные испытания, дойти до которых помогли их знания, талант и понимание сути образования, — подчеркнул губернатор Иркутской области.
По результатам конкурса «Директор года России» руководитель образовательного комплекса в Иркутске Максим Астраханцев вошел тридцатку лучших. В итоговом испытании он представит свое управленческое решение задачи развития образовательной организации.