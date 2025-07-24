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Пермский «Амкар» пополнил двухметровый нападающий из ФК «Химки»

Контракт с ФК «Амкар Пермь» подписал Артём Аношин.

Источник: Комсомольская правда

«Амкар Пермь» сообщил об очередном новобранце в составе команды. Контракт подписал 20-летний воспитанник столичной академии «Чертаново» Артем Аношин.

Артем Аношин родился 4 апреля 2005 года в Москве. Выступал на позиции нападающего за «Чертаново» в юношеской и молодежной лигах. Провел 52 матча, в которых забил 10 мячей в ворота соперников.

В феврале 2024 года перешел в ФК «Химки», выступал за вторую команду в дивизионе «Б» Второй лиги, сыграл 35 матчей и забил те же 10 мячей. Забивного форварда привлекали к тренировкам основной команды.

В Перми нападающий с отменными физическими данными будет выступать под № 74. Рост Артема Аношина почти два метра — 197 см.

На прошлой неделе в «Амкар Пермь» перешел вратарь клуба Первой лиги. Максим Айсин будет играть на правах аренды до конца сезона.