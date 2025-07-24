Российский боец во время артобстрела сбил беспилотник

Гвардии рядовой Рафаэль Петрищев проявил мужество в зоне специальной военной операции, уничтожив украинский беспилотник во время артиллерийского обстрела. О его действиях сообщило Министерство обороны России, передаёт ТАСС.
Согласно заявлению ведомства, Петрищев своевременно заметил вражеский дрон и, несмотря на опасную обстановку, быстро среагировал. Он открыл огонь из стрелкового оружия и сбил аппарат, что привело к его падению в открытом поле.
Отмечается, что благодаря решительным действиям бойца удалось не только ликвидировать вражеский БПЛА, но и предотвратить возможную атаку на позиции российских подразделений.
Ранее сообщалось, что боец российской армии с позывным Беня сообщил, что одному из снайперов ВС РФ удалось ликвидировать более 30 украинских дронов «Баба-Яга» за один боевой выход.