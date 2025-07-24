Прокуратура проверит электрички-душегубки Владивостока

Отсутствующие или неработающие кондиционеры в вагонах поездов могут оказаться нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства — сейчас во Владивостоке и Приморье установилась жаркая погода, и в солнечные дни температура внутри вагонов приближается к 40 градусам.
К перевозчику «Экспресс Приморья» могут быть применены меры прокурорского реагирования, если нарушения подтвердятся.
Пассажиры, в частности, заявляли о нарушении температурного режима в вечерней электричке на маршруте Владивосток — Артём 22 июля.
В социальных сетях даже распространяли объявление с перечнем пригородных поездов, где было указано, на каких маршрутах кондиционеры имеются, а где их нет. Например, не охлаждаются вагоны в электричках, отправляющихся из Владивостока в Кипарисово в 08:34 и в 16:38, в экспрессе до аэропорта Кневичи отправлением в 18:03 и в электричке по маршруту Мыс Чуркин — Надеждинская на 19:20.
Отметим, что подобная ситуация наблюдается и в автобусах на внутригородских маршрутах Владивостока. Например, от пассажиров поступила жалоба на неработающие кондиционеры в автобусах на маршруте № 4: «Такое ощущение, что ты не в транспорте, а в разогретой консервной банке. Воздуха нет, дышать нечем, окна почти не открываются, а водитель, судя по всему, вообще не в курсе, что людям плохо. Это не единичный случай — все “четвёртые” автобусы как один: душно, жарко, а в дождь так вообще протекают». Проблемы с климат-контролем также отмечены на маршрутах №№ 3, 7, 16ц (кондиционер есть только в новом автобусе большого класса), 45, 98ц.
На жалобы пассажиров автобусов МКУ Владивостока отвечает, что «какие-либо управленческие и распорядительные полномочия в отношении данного нарушения температурного режима у должностных лиц городской администрации в силу закона отсутствуют», однако сотрудниками мэрии «направлены письма в Роспотребнадзор и прокуратуру Приморского края для осуществления проверки и привлечения к ответственности нарушителей».