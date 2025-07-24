Прокуратура проверит электрички-душегубки Владивостока

Отметим, что подобная ситуация наблюдается и в автобусах на внутригородских маршрутах Владивостока. Например, от пассажиров поступила жалоба на неработающие кондиционеры в автобусах на маршруте № 4: «Такое ощущение, что ты не в транспорте, а в разогретой консервной банке. Воздуха нет, дышать нечем, окна почти не открываются, а водитель, судя по всему, вообще не в курсе, что людям плохо. Это не единичный случай — все “четвёртые” автобусы как один: душно, жарко, а в дождь так вообще протекают». Проблемы с климат-контролем также отмечены на маршрутах №№ 3, 7, 16ц (кондиционер есть только в новом автобусе большого класса), 45, 98ц.