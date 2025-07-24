Океанолог Таврический объяснил появление дельфинов под Петербургом

Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический объяснил aif.ru появление в Финском заливе недалеко от Санкт-Петербурга дельфинов.
Ранее пресс-служба Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН опубликовала видео, которое им прислал петербуржец. На кадрах, сделанных рядом с Зеленогорском, проплывают дельфины.
Эксперты допустили, что это афалины, которых редко можно увидеть в восточной части Балтийского моря.
«Я думаю, сейчас промышленные предприятия стали гораздо меньше выбросов вредных делать, соответственно, возможно, улучшилась экологическая обстановка, и дельфины стали подходить ближе к Санкт-Петербургу», — сказал Таврический.
Кроме того, морские животные могли появиться в указанном районе Финского залива из-за изменения течений, по которому пошла рыба.
«Объекты охоты завернули ближе к Ленинграду, и вот дельфины за ними и пошли», — отметил Таврический.
Океанолог констатировал, что афалины довольно крупные, бывают двух метров, и обычно ходят в стае.