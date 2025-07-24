«Известия»: Без работы могут остаться около 60 тысяч учителей начальных классов

Из-за уменьшения количества детей потребность в педагогах начальных классов в школах в ближайшие годы будет сильно снижаться. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на исследование профсоюза «Учитель».
Так, в предстоящем учебном году в первый класс пойдет на 100 тысяч детей меньше, чем в прошлом году. В начальной школе в целом с 1 сентября этого года будет меньше на 346,7 тысячи учеников.
В ближайшие годы количество школьников в начальных классах будет уменьшаться быстрыми темпами. Так, в 2026/27 учебном году в первом классе будет учиться на 429,7 тысячи меньше учеников, чем годом ранее, а в 2027/28 году еще на 411 тысяч меньше.
Поэтому в ближайшие три года станут лишними 58,8 тысячи учителей начальной школы. Отмечается, что часть из них после повышения квалификации может перейти в среднюю школу, но с 2028 года число детей начнет уменьшаться и там, сказано в статье.
Минпросвещения России определило, сколько часов в неделю ученики 1−4-х классов должны учиться в соответствии с объемом максимально допустимой нагрузки.