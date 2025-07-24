В России призвали убрать ПВЗ из жилых домов

Голов также подчеркнул, что проблема наиболее остра в старых районах с плотной застройкой, где инфраструктура дворов изначально не рассчитана на интенсивный поток грузового транспорта. В числе возможных альтернатив сенатор назвал размещение дарксторов в специализированных логистических точках на окраинах городов, в нежилых коммерческих зданиях, неиспользуемых промышленных объектах или модульных конструкциях в транспортных узлах. По его мнению, такие варианты помогут бизнесу снизить расходы на аренду и снизить нагрузку на жилые кварталы.