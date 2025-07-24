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В России призвали убрать ПВЗ из жилых домов

Сенатор Совета Федерации Олег Голов предложил запретить размещение пункт доставки и обработки выдачи интернет-заказов (даркстор) и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Свою инициативу Голов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

ПВЗ могут пропасть с первых этажей домов.

Сенатор Совета Федерации Олег Голов предложил запретить размещение пункт доставки и обработки выдачи интернет-заказов (даркстор) и ПВЗ на первых этажах жилых домов. Свою инициативу Голов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По словам Голова, основные претензии связаны с нарушением транспортной безопасности и ухудшением экологической ситуации во дворах. «В непосредственной близости от жилых помещений ежедневно появляются до 15 грузовых машин. Это часто приводит к повреждению личного транспорта жильцов, элементов фасадов зданий, а также создает препятствия для передвижения пешеходов, особенно детей и маломобильных граждан», — приводит слова сенатора издание «Известия».

Голов также подчеркнул, что проблема наиболее остра в старых районах с плотной застройкой, где инфраструктура дворов изначально не рассчитана на интенсивный поток грузового транспорта. В числе возможных альтернатив сенатор назвал размещение дарксторов в специализированных логистических точках на окраинах городов, в нежилых коммерческих зданиях, неиспользуемых промышленных объектах или модульных конструкциях в транспортных узлах. По его мнению, такие варианты помогут бизнесу снизить расходы на аренду и снизить нагрузку на жилые кварталы.

Инициатива будет рассмотрена после получения заключения Роспотребнадзора. О сроках внесения законопроекта в Госдуму пока не сообщается.

Ранее в Госдуме рассматривались законопроекты, направленные на ограничение коммерческого использования земель, предназначенных для садоводства и огородничества, а также на запрет строительства складов и иных коммерческих объектов в жилых и садовых зонах. Эти инициативы также были связаны с необходимостью защиты интересов жителей и сохранения целевого назначения территорий, что перекликается с предложением сенатора Голова о регулировании размещения дарксторов и пунктов выдачи заказов в жилых кварталах.