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ЦИК нашел способ, как проголосовать в СИЗО

В единый день голосования 14 сентября в Москве граждане, находящиеся в следственном изоляторе, смогут проголосовать электронно. Об этом заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Граждане смогут отдать свой голос электронно на выборах.

В единый день голосования 14 сентября в Москве граждане, находящиеся в следственном изоляторе, смогут проголосовать электронно. Об этом заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

«Чтобы проголосовать электронно в СИЗО избиратели должны будут написать письменное заявление — не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за три дня до начала голосования», — передает газета «Ведомости» слова Булаева. Он добавил, что электронные списки желающих проголосовать пройдут обработку на платформе «Мобильный избиратель». Это поможет избежать ошибок, в том числе, двойного голосования, подчеркнул запред ЦИК.

Ранее в России предусмотрели возможность электронного голосования. Такой формат участия в выборах оказался удобным для жителей страны.