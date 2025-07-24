ЦИК нашел способ, как проголосовать в СИЗО

«Чтобы проголосовать электронно в СИЗО избиратели должны будут написать письменное заявление — не ранее, чем за 10 дней, и не позднее, чем за три дня до начала голосования», — передает газета «Ведомости» слова Булаева. Он добавил, что электронные списки желающих проголосовать пройдут обработку на платформе «Мобильный избиратель». Это поможет избежать ошибок, в том числе, двойного голосования, подчеркнул запред ЦИК.