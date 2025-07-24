Онищенко не исключил роста заболеваемости COVID-19 из-за варианта «Стратус»

Число случаев заболеваемости COVID-19 может возрасти из-за появления нового штамма коронавируса, получившего название «Стратус» (XFG), заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют. Я думаю, что (новый вариант коронавируса — прим. ред.) постигнет та же судьба, что и предыдущие субтипы: они появлялись и давали более-менее заметный подъём. Однако сейчас наряду с ним ещё циркулируют несколько видов, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов», — сказал бывший главный санитарный врач РФ, которого цитирует ТАСС.
Онищенко обратил внимание на более высокую контагиозность «Стратуса». При этом он уточнил, что указанная разновидность коронавируса вызывает заболевание, которое характеризуется умеренной тяжестью течения.
«Я уверен, что пока нет оснований на введение дополнительных ограничительных мер в связи с этим субтипом. Он ничем особенно не выделяется», — подчеркнул эпидемиолог.
Он посоветовал внимательно следить за состоянием здоровья детей и обращаться к медикам в случае необходимости. Онищенко также призвал помнить о проведении тестов на коронавирусную инфекцию, особенно во время массовых мероприятий.
Напомним, в начале июля в Британии сообщили об обнаружении в стране «Стратуса». В конце июня доля вариантов указанного штамма составляла около 40 процентов от всех случаев инфицирования коронавирусом. В мае она равнялась 10 процентам.