Онищенко не исключил роста заболеваемости COVID-19 из-за варианта «Стратус»

«Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют. Я думаю, что (новый вариант коронавируса — прим. ред.) постигнет та же судьба, что и предыдущие субтипы: они появлялись и давали более-менее заметный подъём. Однако сейчас наряду с ним ещё циркулируют несколько видов, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов», — сказал бывший главный санитарный врач РФ, которого цитирует ТАСС.