Десятки тысяч учителей рискуют остаться без работы

Из-за демографической ямы в школы придет меньше первоклассников.
В новом учебном году в российских начальных школах (1−4 классы) ожидается сокращение числа учеников, обусловленное демографическим спадом 1990-х годов. В результате около 17 тысяч учителей могут оказаться без работы, причем в дальнейшем эта цифра будет ежегодно расти. Об этом рассказала оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.
«Это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тыс. педагогов начальных классов станут лишними, в 2026—2027 годах высвободятся еще почти 21,5 тыс. учителей “началки”, а затем — еще 20,5 тыс. Часть из них может перейти в среднюю школу — после повышения квалификации, где ближайшие три года кадры еще будут востребованы», — привела пример Мирясова, ссылаясь на недавнее исследование. Об этом пишут «Известия».
В ближайшие годы ожидается существенное сокращение потребности в учителях начальных классов, что связано с уменьшением численности учащихся, отмечается в исследовании профсоюза «Учитель». По данным аналитиков, если в прошлом учебном году в первые классы было зачислено свыше 1,7 миллиона детей, то в текущем году этот показатель снизится более чем на 100 тысяч. В целом к 1 сентября 2025 года число учеников с 1 по 4 класс сократится на 346,7 тысячи человек, исходя из статистики рождаемости.
Прогнозируется, что в дальнейшем темпы снижения численности учащихся в начальной школе будут только нарастать. В 2026/2027 учебном году в первые классы придет на 429,7 тысячи детей меньше по сравнению с предыдущим годом, а в 2027/2028 учебном году — еще на 411 тысяч меньше.
Министерство просвещения официально подтвердило, что к 2040 году прогнозируется уменьшение количества учащихся в школах. В связи с этим ведомство рассматривает возможности комплексной переподготовки педагогических кадров, которые могут высвободиться, с целью их дальнейшего трудоустройства в сфере образования.
Ранее власти выступили с инициативой создания федеральной программы «Учительский капитал», в рамках которой педагогам, проработавшим в профессии не менее десяти лет, планируется выплачивать по одному миллиону рублей. Соответствующее предложение направил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР.