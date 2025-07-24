Десятки тысяч учителей рискуют остаться без работы

В ближайшие годы ожидается существенное сокращение потребности в учителях начальных классов, что связано с уменьшением численности учащихся, отмечается в исследовании профсоюза «Учитель». По данным аналитиков, если в прошлом учебном году в первые классы было зачислено свыше 1,7 миллиона детей, то в текущем году этот показатель снизится более чем на 100 тысяч. В целом к 1 сентября 2025 года число учеников с 1 по 4 класс сократится на 346,7 тысячи человек, исходя из статистики рождаемости.