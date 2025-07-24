Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 июля

Тельцам стоит уделить время размышлениям над новыми целями, однако активных действий пока предпринимать не нужно. В семье проявляйте мягкость, обходите стороной категоричные высказывания. Деньги находятся под вашим контролем, однако крупных приобретений лучше избежать.