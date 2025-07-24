Отец Феодорит объяснил, как святые защищают российских бойцов на СВО

Святые защищают российских военных, когда те просят о помощи, сообщил беседе с aif.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).
По словам священнослужителя, спасение военный может получить, в том числе, через материальные предметы и других людей.
Таким образом отец Феодорит прокомментировал историю с российским бойцом, жизнь которому спас образок с изображением Николая Чудотворца. Кулон остановил осколок, летящий в область сердца.
«Святые помогают тем, кто просит их о помощи. Бог дивен во святых своих (Пс, 67;36). Уповающим на него, Бог дает свою защиту. Как правило, через материальные предметы или других людей», — подчеркнул иеромонах Феодорит.
По его словам, образок, который спас российского солдата, является самым обычным — не военным. Его, как правило, носят православные христиане, особо почитающие определенного святого.
Ранее священнослужитель сообщил, что любой металлический кулон может защитить от ранения. Он также в качестве примера напомнил о Дантесе, которого, по наиболее вероятной причине, спасла пуговица.
Напомним, есть миф, что пуля, выпущенная из револьвера Александра Пушкина, пробила французу руку насквозь и должна была попасть в сердце, но отскочила от металлической пуговицы на мундире Дантеса. Никаких доказательств этой версии нет.