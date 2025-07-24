В центре Киева собрались тысячи недовольных политикой Зеленского граждан: они не планируют расходиться

Протестующие в Киеве решили остаться на акции против политики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского до утра. Митинги вспыхнули в нескольких городах страны после выхода закона, ограничивающего права антикоррупционных организаций Украины. Протестующие уже оставались ночевать в центре Киева. Это может повториться, сообщает «Страна».
Митинг против политики Зеленского проходит на площади у театра Ивана Франко. Рядом с ним располагается администрация президента. Вчера, 23 июля, на митинг в Киеве вышло более девяти тысяч человек.
«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — говорится в материале.
В местных СМИ уточнили, что участники митингов готовы выходить на акции ежедневно, пока их требования не будут услышаны.