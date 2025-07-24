Кардиолог Богаевская рассказала, как сохранить здоровье сердца без лекарств

— Все это разгоняет кровь, нормализует артериальное давление и уровень липидов. Вы повышаете выносливость организма, укрепляете сердце. «Продвинутым» спортсменам больше подойдут кардиотренировки. При этом необходимо следить за дыханием и соблюдать норму частоты сердечных сокращений (ЧСС). У каждого она своя и зависит от возраста, физподготовки и состояния здоровья. Чтобы ее вычислить, надо от 220 отнять свой возраст. Если во время тренировок вы превышаете свою ЧСС, то такие занятия будут негативно влиять на сердечную мышцу, — пояснила кардиолог.