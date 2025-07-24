Кардиолог Богаевская рассказала, как сохранить здоровье сердца без лекарств

Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему занимают лидирующие позиции в мире по смертности, пишет Институт измерения показателей и оценки здоровья. Ежегодно от них умирает почти 20 млн человек. По данным ВОЗ, число сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) будет только расти. Специалисты считают, что для решения проблемы следует обращать внимание не только на медикаментозные методы лечения, но и на образ жизни в целом. Врач-кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская рассказала об эффективных профилактических мерах по сохранению здоровья сердца.
Основные риски возникновения ССЗ.
генетическая предрасположенность.
На это человек никак не может повлиять. Если ваши родственники имели такой диагноз, то вы тоже в группе риска, поэтому нужно внимательнее относиться к своему здоровью;
гиподинамия.
Сегодня люди меньше двигаются и даже сотню метров до ближайшего магазина едут на машине. А это не самым лучшим образом сказывается на состоянии здоровья, добавляет лишнего веса и провоцирует диабет;
ухудшение экологической ситуации.
Ученые связывают рост ССЗ с загрязнением воздуха, шумовым загрязнением, грязной водой, климатическими аномалиями;
острый стресс способствует увеличению уровня кортизола.
Это может быть причиной повышенного артериального давления и увеличения вероятности аритмии;
вредные привычки.
Под воздействием алкоголя и никотина возрастает вероятность развития атеросклероза, повышенного давления, воспаления в сосудах.
Почему лекарства не помогают.
— ССЗ чаще всего лечатся медикаментозной терапией, однако это не всегда помогает. Это происходит из-за некорректной дозы или появившейся толерантности у организма к лекарству. Многие пациенты сами меняют дозировку, начинают применять аналоги, не соблюдают диету и режим приема препаратов, — отметила Богаевская.
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Неэффективность связывают с вредными привычками. Некоторые лекарства нельзя применять параллельно с алкоголем — это опасно для жизни. А из-за никотина сосуды сужаются, действующим веществам сложнее попасть в ткани.
Усиленная наружная контрпульсация.
С помощью усиленной наружной контрпульсации (УНКП) можно дополнить лечение ССЗ. Этот неинвазивный метод подразумевает использование манжет со сжатым воздухом, которые надеваются на ноги и область малого таза. Нагнетание воздуха способствует повышению кровообращения, циркуляция улучшается, кровь не застаивается в сосудах. УНКП хорошо влияет на сердце и мозг, стимулируя микроциркуляцию и неоангиогенез, что улучшает регенерацию тканей. Специалисты отмечают, что применение УНКП снижает риск ишемии, улучшает память и уменьшает вероятность инсульта.
Правильное питание.
Здоровое сердце требует здорового рациона, в котором будут присутствовать все необходимые макро- и микронутриенты. Чем проще еда, тем лучше. Исследования последних лет доказали, что применение классической средиземноморской диеты снижает риск сердечно-сосудистых осложнений.
— Такой режим питания предполагает употребление в пищу большого количества оливкового масла прямого отжима, фруктов, орехов, овощей, цельных злаков, умеренного количества морской рыбы и мяса птицы, а также ограничение употребления жирных молочных продуктов, красного мяса, мясных продуктов, прошедших технологическую переработку, а также сладостей. В средиземноморской диете важно соблюдать баланс питательных веществ: 20 — белки, 40 процентов — углеводы (в основном сложные), оставшиеся 40 процентов — жиры, — уточнила врач.
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Кроме того, важно помнить о режиме питания. В норме последний прием пищи должен быть за три часа до сна. Поздние ужины повышают риски ССЗ.
— Важно обратить внимание на количество в вашем рационе соли — в день ее должно быть не более пяти граммов. Иначе в организме начинает задерживаться вода, увеличивается давление на всю сердечно-сосудистую систему, — добавила специалист.
Физическая активность.
Поговорка «Движение — жизнь» актуальна как никогда. Но главное — не переусердствовать. Для новичков в спорте пойдет на пользу любая активность — даже обычная ходьба. При этом не так важно количество шагов, как их интенсивность. По мнению врачей, 30 минут пешком со скоростью 60 шагов в минуту — оптимальный вариант. Плавание, бег, велосипед — тоже применимые форматы.
— Все это разгоняет кровь, нормализует артериальное давление и уровень липидов. Вы повышаете выносливость организма, укрепляете сердце. «Продвинутым» спортсменам больше подойдут кардиотренировки. При этом необходимо следить за дыханием и соблюдать норму частоты сердечных сокращений (ЧСС). У каждого она своя и зависит от возраста, физподготовки и состояния здоровья. Чтобы ее вычислить, надо от 220 отнять свой возраст. Если во время тренировок вы превышаете свою ЧСС, то такие занятия будут негативно влиять на сердечную мышцу, — пояснила кардиолог.
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Также для поддержания кровообращения и снижения нагрузки на сердце кардиологи рекомендуют дважды в неделю умеренные силовые тренировки. Для этого лучше использовать небольшие веса или вес собственного тела. Время тренировки в общем должно составлять 30−40 минут, при этом 10 минут — обязательная разминка. Обязательна передышка между подходами, при ухудшении самочувствия тренировку необходимо прекратить.
Избавление от стресса.
Чтобы снизить частоту сердечных сокращений и нормализовать тонус сосудов, необходимо избавиться от стресса. Отвлекитесь от новостной ленты, отложите просмотр соцсетей. Привести нервы в порядок помогут дыхательные техники (глубокое и резонансное дыхание, циклические выдохи), медитация, йога. Справиться с тревожными мыслями поможет любимое хобби, особенно если оно связано с физической активностью.
Следите за качеством сна. Здоровый сон должен составлять 7−8 часов, за это время ваша нервная система успеет восстановиться, гормональный фон придет в норму.
Здоровый вес и избавление от вредных привычек.
Прописная истина здорового веса — больше двигайся, меньше ешь. Уменьшите калорийность своего рациона. На первых порах будет полезен подсчет калорий с помощью пищевого дневника или специального приложения. В особых случаях можно обратиться к диетологу или принять участие в марафоне по снижению веса.
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Отказ от курения и алкоголя значительно продлит вам жизнь. Их влияние на организм разрушительно. Мнение о том, что алкоголь в малых дозах полезен, — всего лишь миф. Даже малые дозы нарушают сосудистый тонус и уменьшают уровень кислорода в крови.
Регулярное медицинское обследование.
— Отсутствие симптомов болезни — не значит, что вы здоровы. Поэтому с 25 лет надо проводить периодические чекапы своей сердечно-сосудистой системы. Если предпосылок для серьезных обследований нет, то можно обойтись ежегодными ЭКГ и УЗИ сердца, сдать кровь на липиды и гликемический профиль. Это не занимает много времени, зато вы будете спокойны за состояние своего сердца. Установите на телефоне напоминание об очередном чекапе, и скоро это станет очередной вашей здоровой привычкой, — добавила Богаевская.
Забота о своем сердце сегодня — это инвестиция в будущее. Улучшение качества жизни и снижение риска серьезных заболеваний — это те самые дивиденды, которые вы получите спустя годы.
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