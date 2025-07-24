США намерены взять Зангузурский коридор в аренду на 99 лет: подробности

Арменией, Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки согласован меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, названный в документе «Мостом Трампа». Об этом со ссылкой на неназванных представителей армянской диаспоры во Франции, имеющих контакты в правительстве Армении, сообщает испанское онлайн-издание Periodista Digital.
«Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора Мост Трампа. По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», — пишет издание.
Документ якобы посвящен реализации проекта транспортного коридора протяженностью 42 километра, который пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Меморандум подчеркивает, что Ереван сохранит суверенитет над указанным регионом. Но вот эксплуатировать транспортный коридор на правах аренды на 99 лет будет частная американская компания, которая получила соответствующую лицензию.
Ранее сообщалось, что новости о так называемом «Мосте Трампа» политическую часть Армении приводит в ужас, поскольку разговоры о «коридоре» и частной американской компании тут идут не первый месяц. Власти в Ереване опровергли новости испанского СМИ.
По словам армянского политолога и радиоведущего Армана Абовяна, в правительстве Армении никак не комментируют новости — все заняты нападками на Армянскую Апостольскую церковь. Однако известно, что Пашинян обслуживает интересы Турции и Азербайджана, заявляя, что «коридор» будет благом для Армении. Единственное, что сдерживает армянского лидера — страх разозлить Россию и Иран. Но, кажется, у Пашиняна этот страх уже уходит.
Напряжение в отношениях России и Азербайджана почувствовалось еще тогда, когда лидер соседней республики Ильхам Алиев не приехал на празднование годовщины Победы. Обострилась ситуация после задержания 27 июня российскими правоохранительными органами этнической группировки в Екатеринбурге, подозреваемой в ряде убийств.
При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что между Россией и Арменией нет никакого кризиса доверия.
Ранее KP.RU опубликовали позицию Армении в отношении России. Там считают, что отношения между странами развиваются на должном уровне. Кроме того, Пашинян заявил, что собирается углублять отношения с РФ.