США намерены взять Зангузурский коридор в аренду на 99 лет: подробности

По словам армянского политолога и радиоведущего Армана Абовяна, в правительстве Армении никак не комментируют новости — все заняты нападками на Армянскую Апостольскую церковь. Однако известно, что Пашинян обслуживает интересы Турции и Азербайджана, заявляя, что «коридор» будет благом для Армении. Единственное, что сдерживает армянского лидера — страх разозлить Россию и Иран. Но, кажется, у Пашиняна этот страх уже уходит.