Протестующие в Киеве решили ночевать на улицах

Участники акции протеста в украинской столице в ночь на четверг остаются на улицах города, сообщает «Страна.ua».
По данным украинских журналистов, протестующие находятся на площади около национального драматического театра имени Франко, расположенного в центре Киева.
В материале также сказано, что в ночь на среду возле театра Франко ночевало 40 человек.
Напомним, накануне на площади собрались тысячи человек, мобильная связь практически не работала. По информации СМИ, на митинг в Киеве вышли почти десять тысяч человек.
Ранее сообщалось, что протестующие скакали и кричали лозунги Майдана 2014 года.
Напомним, Верховная рада поддержала законопроект с правками, которые фактически ликвидируют всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.