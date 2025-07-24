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Протестующие в Киеве решили ночевать на улицах

В ночь на среду около театра Франко в украинской столице ночевало 40 человек.

Источник: Аргументы и факты

Участники акции протеста в украинской столице в ночь на четверг остаются на улицах города, сообщает «Страна.ua».

По данным украинских журналистов, протестующие находятся на площади около национального драматического театра имени Франко, расположенного в центре Киева.

В материале также сказано, что в ночь на среду возле театра Франко ночевало 40 человек.

Напомним, накануне на площади собрались тысячи человек, мобильная связь практически не работала. По информации СМИ, на митинг в Киеве вышли почти десять тысяч человек.

Ранее сообщалось, что протестующие скакали и кричали лозунги Майдана 2014 года.

Напомним, Верховная рада поддержала законопроект с правками, которые фактически ликвидируют всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.