Эксперт ООН Никулин оценил разработку в РФ боевых насекомых

«Честно говоря, я не слышал, чтобы что-то такое у нас разрабатывали. При этом если учитывать то, что половина всех открытий в мире делается русскими или русскоязычными, то, я думаю, что наша страна быстро догонит других, если это будет в тренде», — сказал собеседник издания.