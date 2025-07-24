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Эксперт ООН Никулин оценил разработку в РФ боевых насекомых

Ранее стало известно, что в Германии намерены воевать с помощью «тараканов-шпионов».

Источник: Аргументы и факты

В России смогут быстро разработать боевых насекомых, если это будет в тренде. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на гендиректора Swarm Biotactics Стефана Вильгельма сообщало, что в Германии компания разрабатывает киборгов-тараканов, оснащенных специальными миниатюрными рюкзаками, позволяющими собирать данные в режиме реального времени с помощью камер. Электрические стимулы должны позволить человеку дистанционно управлять движениями насекомых. Цель — предоставлять разведывательную информацию во вражеской среде, например, информацию о позициях противника.

«Честно говоря, я не слышал, чтобы что-то такое у нас разрабатывали. При этом если учитывать то, что половина всех открытий в мире делается русскими или русскоязычными, то, я думаю, что наша страна быстро догонит других, если это будет в тренде», — сказал собеседник издания.

Никулин также рассказывал aif.ru, что появление боевых управляемых тараканов может произойти через 20−25 лет, когда появятся необходимые технологии.

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