На Сибирский международный марафон в Омск приедут три элитных бегуна из Кении

На SIM возвращаются зарубежные спортсмены. В этот раз на старт выйдут три элитных бегуна из Кении. Один из них имеет личный рекорд 2 часа 7 минут, что значительно быстрее действующего рекорда марафона, установленного в 1993 году (2 часа 13 минут).