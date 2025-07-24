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На Сибирский международный марафон в Омск приедут три элитных бегуна из Кении

36-й Сибирский международный марафон (SIM) пройдет 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

В День города и Омской области, 2 августа, на Соборной площади состоится 36-й Сибирский международный марафон (SIM). В преддверии главного бегового события сезона министр спорта Омской области Алексей Ленберг в эфире Radio Monte Carlo рассказал о подготовке к забегу и его особенностях.

Впервые в рамках SIM пройдет чемпионат России по марафону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). На классической дистанции 42 км 195 м выступят лидеры российского паралимпийского спорта — победители и призеры чемпионатов мира и Европы, заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса.

«Была замечательная традиция проведения забегов среди спортсменов-колясочников практически с момента основания SIM, и вплоть до 2006 года. А в этом году мы впервые проведем официальные соревнования чемпионата России по марафону среди спортсменов с ПОДА», — отметил Алексей Ленберг.

Участники марафона смогут выбрать одну из трех дистанций:

— 42 км 195 м (для профессиональных спортсменов старше 18 лет),

— 10 км (для любителей бега старше 14 лет),

— 3 км (для всех желающих).

Часть маршрута марафона пройдет по Пешеходному Любинскому проспекту.

«Сама марафонская трасса должна быть лицензирована, поскольку наш забег является полноправным членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Под требования AIMS будут внесены изменения: исключен участок возле ФОКа “Авангард” до Бульвара Победы, но расширена зона вдоль Набережной Тухачевского. Пешеходный Любинский — это настоящая изюминка нашего города, точка притяжения молодежи. Здорово, что она интегрирована в спортивно-культурную повестку. 2 августа Пешеходный Любинский превратится в беговой Любинский», — подчеркнул министр спорта.

На SIM возвращаются зарубежные спортсмены. В этот раз на старт выйдут три элитных бегуна из Кении. Один из них имеет личный рекорд 2 часа 7 минут, что значительно быстрее действующего рекорда марафона, установленного в 1993 году (2 часа 13 минут).

«Если кенийский атлет покажет результат в том же ключе, то это будет новый рекорд SIM. Конкуренция ожидается очень серьезная», — заявил Алексей Ленберг.

Зарегистрироваться на Сибирский международный марафон можно на сайте www.runsim.ru до 25 июля. При наличии свободных слотов регистрация также будет доступна 31 июля и 1 августа на площади у кинотеатра «Маяковский», где будет организована выдача стартовых пакетов участникам.

Ранее мы писали, что омские футболисты застряли в Москве из-за отмены рейса.