Врач Шуров: Оззи Осборн мог умереть от паркинсонизма

«Оззи был хроническим алкоголиком, употреблял наркотики. И молодец, что сумел завязать еще 25 лет назад. Но надо подчеркнуть, что если бы Осборн себя берег, то, возможно, прожил бы дольше. 76 лет для человека с такими деньгами и статусом — очень средний возраст», — подытожил Шуров.