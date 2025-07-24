Врач Шуров: Оззи Осборн мог умереть от паркинсонизма

Причиной смерти легендарного рок-музыканта, основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна мог стать паркинсонизм, сообщил aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.
О смерти Осборна 22 июля сообщила его семья. Известно, что вокалист долгое время болел. Ему было 76 лет.
«Осборн умер, скорее всего, от паркинсонизма. Это прогрессирующее неврологическое заболевание. Свой последний концерт в родном Бирмингеме музыкант отыграл, не вставая с кресла. Он не мог ходить. То есть он скончался от хронического дегенеративного заболевания мозга, которое в данный момент не лечится», — сказал Шуров.
Усугубить состояние здоровья Осборна мог его образ жизни, добавил врач.
«Оззи был хроническим алкоголиком, употреблял наркотики. И молодец, что сумел завязать еще 25 лет назад. Но надо подчеркнуть, что если бы Осборн себя берег, то, возможно, прожил бы дольше. 76 лет для человека с такими деньгами и статусом — очень средний возраст», — подытожил Шуров.
Как сообщалось, на Аллее славы в Голливуде поклонники организовали стихийный мемориал в память об Осборне. Как сообщают западные СМИ, уже через час после сообщений о смерти музыканта люди начали приносить цветы, свечи и фотографии к месту его именной звезды.