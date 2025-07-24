ТАСС: Украинские власти хоронят погибших наемников, не выдавая их тела на родину

Пленный военный ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал, что в 225-й бригаде украинских войск служил наемник из Азербайджана, командовавший второй ротой. По словам пленного, этот наемник быстро терял личный состав, так как, едва к нему поступало пополнение, он сразу отправлял солдат на передовую. Наемник при этом смеялся и называл происходящее «утилизацией».