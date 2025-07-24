Власти Украины хоронят многих иностранных наемников, не выдавая их тела на родину. Об этом сообщили в силовых структурах России.
— Многих иностранных наемников хоронят на Украине, потому что власти других стран опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев, — цитирует собеседника ТАСС.
Пленный военный ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал, что в 225-й бригаде украинских войск служил наемник из Азербайджана, командовавший второй ротой. По словам пленного, этот наемник быстро терял личный состав, так как, едва к нему поступало пополнение, он сразу отправлял солдат на передовую. Наемник при этом смеялся и называл происходящее «утилизацией».
Ранее стало известно, что в рядах 25-й бригады Воздушно-десантных войск Украины сформирован отряд наемников из Мексики под названием Miquiztli Force.
Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, стали массового покидать украинскую армию из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.