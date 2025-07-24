Россиянам рассказали о фейковых выплатах

Дайнеко призвала россиян не доверять сообщениям о «помощи» в оформлении выплат и не переходить по сомнительным ссылкам. Она напомнила, что нельзя передавать коды из смс или push-уведомлений, логины и пароли от банковских сервисов, а также свои персональные данные посторонним лицам. По данным Банка России, в первом квартале 2025 года ущерб россиян от действий мошенников составил почти 6,9 млрд рублей, а за 2024 год — рекордные 27,5 млрд рублей.